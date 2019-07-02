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PSG, Pablo Sarabia'yı transfer etti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Sevilla'dan İspanyol futbolcu Pablo Sarabia'yı renklerine bağladı.

PSG, Pablo Sarabia'yı transfer etti

Fransız kulübünün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevilla'dan 27 yaşındaki ofansif orta saha Pablo Sarabia ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Bunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre PSG, oyuncuyu serbest kalma maddesi olan 18 milyon avro karşılığında transfer etti.

Real Madrid altyapısından çıkan Sarabia, 2016 yılında katıldığı Sevilla'da tüm kulvarlarda 151 maça çıktı, 43 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa
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