PSG Real Madrid’i ezdi geçti! Final için nefesler tutuldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain, Arda Güler’li Real Madrid’i 4-0 mağlup etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
PSG Real Madrid’i ezdi geçti! Final için nefesler tutuldu
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finali, futbolseverlere tarihi bir gece yaşattı. ABD’nin East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu’nda oynanan mücadelede, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Fransız devi PSG kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG, Real Madrid’i tam 4-0’lık skorla sahadan sildi.

Paris Saint-Germain’e final biletini getiren goller, 6 ve 24. dakikalarda Fabian Ruiz, 9. dakikada Ousmane Dembele ve 87. dakikada Gonçalo Ramos’tan geldi. Özellikle Fabian Ruiz’in iki golle yıldızlaştığı karşılaşma, Fransız ekibinin oyun üstünlüğüyle dikkat çekti.

MİLLİ YILDIZ SESSİZ KALDI

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başladı. Teknik direktör Ancelotti’nin güvendiği isimler arasında yer alan milli futbolcu, sahada kaldığı 83 dakika boyunca etkili bir performans gösteremedi. Güler, yerini Lucas Vazquez’e bırakırken skor tabelasında varlık gösteremedi.

MODRIC’E VEDA, CARVAJAL GERİ DÖNDÜ

Real Madrid’in efsane oyuncusu Luka Modric, bu maçla birlikte eflatun-beyazlı formaya veda etti. Hırvat yıldız için bu karşılaşma son mücadele oldu.

Öte yandan 6 Ekim 2024’te çapraz bağ sakatlığı geçiren Dani Carvajal de bu karşılaşmayla sahalara döndü.

Paris Saint-Germain, bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez Kulüpler Dünya Kupası’nda finale yükseldi. Fransız ekibinin finaldeki rakibi ise Fluminense’yi eleyen İngiliz temsilcisi Chelsea olacak. Chelsea bu turnuvada üçüncü kez finalde yer alacak.

Yeni formatta üçüncülük maçının oynanmayacağı organizasyonun finali 13 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00’de MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

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