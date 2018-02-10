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PSG'ye Neymar'ın golü yetti

Fransa Birinci Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Toulouse'u Neymar'ın golüyle 1-0 yendi

PSG'ye Neymar'ın golü yetti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

Toulouse Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Brezilyalı futbolcu Neymar kaydetti.

26 yaşındaki Neymar, ligde çıktığı son dört maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla PSG puanını 65'e çıkarırken, Toulouse ise 26 puanda kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Toulouse #Paris Saint-Germain #neymar #futbol #Fransa Birinci Futbol Ligi
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