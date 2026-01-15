Racing Santander - Barcelona maçı şifresiz canlı izle! S Sport Plus canlı yayın linki
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Racing Santander ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele öncesi yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler merak ediliyor.
Racing Santander ile Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Barcelona’nın turu geçmesi halinde çeyrek finalde Athletic Club veya Real Sociedad ile eşleşmesi bekleniyor.
Racing Santander – Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda?
Racing Santander – Barcelona karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, İspanya’nın Santander kentinde bulunan El Sardinero Stadyumu’nda oynanacak.
Racing Santander – Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
İspanya Kral Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak karşılaşma, bugün saat 23.00’te başlayacak. Mücadelede hakem Jose Maria Sanchez Santos düdük çalacak.
Racing Santander – Barcelona muhtemel 11’ler
Racing Santander:
Ezkieta; Mantilla, Ramon, Gonzalez, Garcia; Gueye, Puerta; Sangalli, Canales, Camara; Martin
Barcelona:
Ter Stegen; Garcia, Araujo, Martin, Balde; Casado, Pedri; Bardghji, Olmo, Rashford; Ferran
Racing Santander – Barcelona maçı şifresiz mi?
Racing Santander – Barcelona karşılaşması şifresiz olarak yayınlanmayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.