Racing Santander - Barcelona maçı şifresiz canlı izle! S Sport Plus canlı yayın linki

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Racing Santander ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele öncesi yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler merak ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Racing Santander - Barcelona maçı şifresiz canlı izle! S Sport Plus canlı yayın linki
Yayınlanma:

Racing Santander ile Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Barcelona’nın turu geçmesi halinde çeyrek finalde Athletic Club veya Real Sociedad ile eşleşmesi bekleniyor.

Racing Santander – Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Racing Santander – Barcelona karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, İspanya’nın Santander kentinde bulunan El Sardinero Stadyumu’nda oynanacak.

Racing Santander – Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya Kral Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak karşılaşma, bugün saat 23.00’te başlayacak. Mücadelede hakem Jose Maria Sanchez Santos düdük çalacak.

Racing Santander – Barcelona muhtemel 11’ler

Racing Santander:
Ezkieta; Mantilla, Ramon, Gonzalez, Garcia; Gueye, Puerta; Sangalli, Canales, Camara; Martin

Barcelona:
Ter Stegen; Garcia, Araujo, Martin, Balde; Casado, Pedri; Bardghji, Olmo, Rashford; Ferran

Racing Santander – Barcelona maçı şifresiz mi?

Racing Santander – Barcelona karşılaşması şifresiz olarak yayınlanmayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

Kardeşinden Ufuk Özkan açıklaması: Yanlış anlaşılmalar nedeniyle...Kardeşinden Ufuk Özkan açıklaması: Yanlış anlaşılmalar nedeniyle...Gündem
barcelona
Günün Manşetleri
Koltukları söküp içeri almadılar
Kritik madde kabul edildi
"Karadeniz'de keşif amaçlı altı yeni sondaj yapacağız''
Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş
KKM'de düşüş devam ediyor
'Kazı çalışmalarında dünya lideriyiz'
Türkiye olası İran krizine hazır mı?
2025'te firmalara 154,5 milyon liralık ceza yağdı
"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu
Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu
Çok Okunanlar
Kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır? Diyanet 500 bin TL çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır?
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı
Meteoroloji uyardı: 16 Ocak’ta kar yağacak şehirler belli oldu! Meteoroloji uyardı: 16 Ocak’ta kar yağacak şehirler belli oldu!
Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi? Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?