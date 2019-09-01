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 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
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 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün16:00'da İstanbul'a gelecek.

 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün İstanbul'a gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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