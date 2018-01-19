"(Kupada Galatasaray'la eşleşmeleri) Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak biz de en az onlar kadar iddialıyız"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin, "Rakibimizden hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak biz de en az onlar kadar iddialıyız." dedi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finalde Galatasaray'ı elemeyi hedeflediklerini söyledi.

Yarı finale çıkmak istediklerini ifade eden Baydar, şöyle konuştu:

"Çeyrek finalde rakibimiz olan Galatasaray bu sezon hem ligde hem de kupada yoluna devam ediyor. Ancak biz de rakibimizden hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak biz de en az onlar kadar iddialıyız. Herkes şunu iyi biliyor ki Konyaspor karşılaşmalarını motivasyonlu bir şekilde oynuyor ve başarı elde ediyor. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza da inancımız sonsuzdur."



"İnşallah avantajlı bir skor elde edeceğiz"

Baydar, Galatasaray ile ligde oynadıkları karşılaşmada ceza nedeniyle tribünlerde taraftarlarının olmadığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Çeyrek final maçında son yıllara damga vuracak şekilde rakibimizin karşısına çıkacağız. Elimizden gelen gayreti göstererek inşallah avantajlı bir skor elde edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi sonuca direkt etki eden hakem hatalarıyla zaman zaman karşılaştık. İnşallah bu konuda da yine canımız yanmaz, diye ümit ediyoruz. Yalnızca bizim değil hiç kimsenin canının yanmasını istemiyoruz."