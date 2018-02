"Taraftarımız merak etmesin biz bu kötü günleri atlatacak bir camiayız takımı layık olduğu yere götüreceğiz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "Taraftarımız merak etmesin, biz bu kötü günleri atlatacak bir camiayız, takımı layık olduğu yere götüreceğiz ama biraz anlayış." dedi.

Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural ile düzenlediği basın toplantısında, kulübün genel anlamda tarihinin en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Ligde birçok takım borçla uğraşırken kendilerinin Süper Lig için uğraştığına dikkati çeken Bozbağ, "Sportif başarının da gelmesi kolay değil, bunun için savaşıyoruz. Futbolcuyu mu dövelim? İş kötü günde sahip çıkmak. Rakiplerin her vurduğu gol, bizimkilerin her vurduğu aut oluyor. Bu kadar yenilgiyi ben de beklemiyordum." diye konuştu.

Bozbağ, sportif başarıyı yakalamak adına Yılmaz Vural'ı takımın başına getirdiklerini ifade ederek, "Bu takımı Süper Lig'e çıkarana kadar ben buradayım, savaş devam edecek, çünkü bu taraftar bunu hak ediyor. Taraftarımız merak etmesin, biz bu kötü günleri atlatacak bir camiayız, takımı layık olduğu yere götüreceğiz ama biraz anlayış." değerlendirmesinde bulundu.



Vural: "Kaybetme lüksü olan bir takım değiliz"

Teknik direktör Yılmaz Vural ise Giresunspor'un UEFA lisansı alan az sayıda kulüpten biri olduğuna işaret ederek, çok iyi yönetildiğini kaydetti.

Kulübün bu sezon 41 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istediğini dile getiren Vural, takımın da bunu başaracak güçte olduğunu aktardı.

Tecrübeli teknik adam, şu anki görüntü itibarıyla play-off dışında yer aldıklarını belirterek, "Kalan 13 maçta bu takım 39 puan hedefiyle oynayacaktır çünkü her puan kaybı hedeften uzaklaştırır. Bakıldığında da bu takımın kadrosu itibarıyla 39 puanı alabilecek gücü var." diye konuştu.

Yılmaz Vural, takıma birkaç dokunuş gerektiğine dikkati çekerek, "Yeni oyuncular arasında hazır olmayanlar var, onları da hazırlayacağız. Kaybetme lüksü olan bir takım değiliz. Enteresan bir şey, evimizde daha çok kaybetmişiz. Zaten tepki, başarması mümkün takımın neden başaramaması." değerlendirmesinde bulundu.