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Ramazan Sarı, göğsümüzü kabarttı

İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında 79 kg'da Ramazan Sarı finalde Moldovalı Adrian Grosul'u (7-4) yenerek Altın madalyanın sahibi oldu.

Ramazan Sarı, göğsümüzü kabarttı
Ramazan Sarı'nın altın madalyasının yanında 86 kg'da Arif Özen Ermeni rakibi Mher Markosyan'ı (6-0) Azerbaycanlı İslam İlyasov'u (10-0) sayı tuşuyla yenerek geldiği yarı finalde Gürcü rakibi Demur Megenieshvili'yi de (7-6) yenerek finale yükseldi. Türk güreşçi finalde Macaristan'dan Patrick Szurovszki  ile karşılaşacak 

92 kg Erhan Yaylacı yarı finalde Rus rakibi Azamat Zakuev' mağlup oldu. Erhan bu sonuçla Bronz Madalya için repesajdan gelecek Samuel Pataki - George maçının galibiyle karşılaşacak 
125 kg'da Oktay Güngör de yarı finalde Ukraynalı rakibi Yuri İdzniskyi'ye ilk devresi (6-6) biten maçta son anlarda verdiği puanlarla (14-10) yenildi 

Oktay, repesajdan gelecek Moldovalı Samhan Jabraliov ve Arnavut Paris Arepi maçının galibiyle bronz madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: DHA
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