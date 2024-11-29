RAMS Başakşehir, Göztepe’yi konuk edecek

Ligde istikrarsız bir performans sergileyen RAMS Başakşehir, çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 16 puanla orta sıralarda yer alan turuncu-lacivertli ekip, son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, kötü gidişatı Göztepe karşısında sona erdirmek istiyor.

Son haftalarda çıkış yakalayan Göztepe, ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak 21 puanla 5. sıraya yerleşti. İzmir temsilcisi, üst sıralardaki yerini korumak ve galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR’DE SERDAR GÜRLER EKSİK

RAMS Başakşehir’de sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Göztepe maçında forma giymesi beklenmiyor. Bunun dışında takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.