RAMS Başakşehir, Trabzonspor'un kupa zaferiyle Avrupa Konferans Ligi biletini aldı

2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele eden RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarına katılım durumu Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından netlik kazandı.

Ligi 3. sırada bitiren Trabzonspor'un kupada şampiyonluğa ulaşması, sıralamadaki diğer takımların Avrupa rotasını yeniden şekillendirdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi eleme turlarına katılma hakkı elde ederken, sezonu 5. basamakta tamamlayan Başakşehir ise doğrudan UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynama şansı yakaladı. Turuncu-lacivertliler ligde çıktığı 34 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak sezonu 57 puanla kapatmıştı.

12 SEZONDA 10. KEZ AVRUPA SAHNESİNDE

Kulübün kuruluş yılı olan 2014'ten bu yana Süper Lig'de 12. sezonunu geçiren İstanbul temsilcisi, elde ettiği bu sonuçla 10. kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. RAMS Başakşehir, önümüzdeki sezon Konferans Ligi serüvenine 2. eleme turundan başlayacak. Turuncu-lacivertliler bu aşamayı geçmesi halinde 3. eleme turuna yükselecek. Takım, bu turu da başarıyla tamamlaması durumunda play-off aşamasında ter dökecek. İstanbul ekibi, play-off turunu da geçmesi durumunda adını doğrudan lig aşamasına yazdıracak.

RAMS Başakşehir, geride kalan sezonda da UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına yine 2. ön eleme turundan başlamıştı. Bu turda Cherno More Varna ile eşleşen turuncu-lacivertli ekip, rakibini 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek üst tura yükseldi. Bir sonraki aşamada Viking FK ile karşılaşan İstanbul temsilcisi, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek play-off turuna kalmayı başardı. Lig aşaması için oynanan kritik play-off turunda Universitatea Craiova ile kozlarını paylaşan Başakşehir, rakibine sahasında 2-1, deplasmanda ise 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti.