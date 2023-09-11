Rams Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı

RAMS Başakşehir'de, teknik direktörlüğe getirilen Çağdaş Atan için imza töreni düzenlendi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen törene İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yeni teknik adam Çağdaş Atan katıldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DE ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ BAŞLADI

Resmi sözleşmeyi imzalayan Çağdaş Atan, kendisini 2+1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Gümüşdağ, görevden ayrılan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Başakşehir'in Süper Lig'deki 10. sezonunu geçirdiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Başakşehir FK, kurulduğu günden beri bu çatının altında çok önemli başarılara imza attı. Alışık olduğu başarılara Çağdaş hoca ile devam edecektir. İstikrarlı, sürdürülebilir ve vizyoner bir yönetim kurulu anlayışımız var. Aldığımız kararların hepsini yönetim kurulunda değerlendirerek birlikte alırız. Kulüp için en doğru kararı aldığımıza, Çağdaş hoca ile başlangıcın hayırlı olacağına inanıyorum. Başakşehir, 10 yılda 1 Süper lig şampiyonluğu ile 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa finali, 50'ye yakın Avrupa kupası maçı oynadı. Türk futboluna, Avrupa'ya, milli takıma kazandırdığımız sayısız oyuncu var. Bundan sonra da aynı başarılara imza atmaya devam edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra göreve talip olan yerli ve yabancı teknik adamlar olduğuna değinen Gümüşdağ, "Gerek yurt dışında gerekse Türkiye'den farklı farkı hocaların bu takımı çalıştırmakla ilgili talepleri olmuştur. Bizim de görüştüğümüz birkaç kişi oldu. Ancak en son Çağdaş hocada karar verdik. Kendisi de yeni nesil teknik direktörlerden. Başarılı olmak isteyen, hedefleri olan ve futbol anlayışını beğendiğimiz bir hocadır." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk 3 maçlarında galibiyet alamadıklarını aktaran Gümüşdağ, "Zor bir başlangıç yaptık. Ancak daha zorlarını da gördük. Yine Avrupa'yı yakalayan bir kulüp olacağız." değerlendirmesinde bulundu.