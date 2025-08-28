RAMS Park’ta fırtına öncesi sessizlik: Singo sahneye çıkmak için gün sayıyor

Galatasaray’ın yeni savunma oyuncusu Wilfried Singo, GSTV’ye verdiği röportajda sarı-kırmızılı formayla ilk kez RAMS Park’ta sahaya çıkacağı anı iple çektiğini söyledi.

“RAMS Park’ta oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray’ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum.” diyen Singo, sarı-kırmızılı tribünlerin gücünden oldukça etkilendiğini belirtti.

“YENİ AİLEMLE OLACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM”

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul’da yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

“Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz.” sözleriyle hem duygularını hem de hedeflerini dile getirdi. Singo, Galatasaray formasıyla uzun vadeli bir başarı öyküsü yazmak istiyor.

Galatasaray’da daha önce forma giymiş Fildişi Sahilli yıldızlara değinen Singo, kendi yolculuğunda onların izinden gitmeyi hedefliyor.

“Umarım Türkiye’nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım.” diyerek Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier’i örnek gösterdi.

Wilfried Singo’nun en çok etkilendiği detaylardan biri ise Galatasaray taraftarının eşsiz coşkusu oldu. Özellikle iç saha maçlarında yaşanan ambiyansa dikkat çeken başarılı savunmacı, “Galatasaray’ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var.” ifadeleriyle bu heyecanın bir parçası olmaya hazır olduğunu belirtti.

RAMS Park’taki ilk maçında sahaya adım atmak için sabırsızlanan Singo, sarı-kırmızılı taraftarlarla bütünleşeceği günü bekliyor.