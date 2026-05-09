Rams Park'ta şampiyonluk gecesi: Galatasaray 26. kupasını kazandı

Trendyol Süper Lig’de şampiyon Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun kritik maçında Rams Park’ta Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Son bölümde bulduğu gollerle maçı çeviren sarı-kırmızılılar, Rams Park’ta büyük sevinç yaşadı.

26. KUPA GELDİ

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig tarihinde 26. kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca üst üste 4. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

OKAN BURUK REKORA ORTAK OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da tarihi başarıya imza attı.

Buruk, Süper Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan ikinci teknik direktör olarak Fatih Terim’in rekoruna ortak oldu.