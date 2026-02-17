Rams Park'ta tarihi gece: Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS İLE 7. RANDEVU

Galatasaray ile Juventus, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 1 kez mağlup oldu ve 3 maçtan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 9 gol gönderen Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü.