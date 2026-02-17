Rams Park'ta tarihi gece: Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bugün İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. İşte maç hakkında bilinmesi gereken her şey...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta İtalyan temsilcisi Juventus'u ağırlayacak.
TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak eşleşmenin rövanşı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup ederken; Eintracht Frankfurt, Union Saint-Gilloise, Monaco ve Manchester City'ye kaybetti. Temsilcimiz, Atletico Madrid ile oynadığı maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
JUVENTUS İLE 7. RANDEVU
Galatasaray ile Juventus, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 1 kez mağlup oldu ve 3 maçtan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 9 gol gönderen Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü.
İki takım arasındaki son karşılaşma, 10 Aralık 2013 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanmıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ve 11 Aralık'ta tamamlanan mücadeleyi Galatasaray, 85. dakikada Wesley Sneijder'in attığı golle 1-0 kazanarak gruptan çıkma başarısı göstermişti.
AVRUPA ARENASINDA 337. SINAV
Tarihinde İtalyan takımlarıyla 26 kez karşılaşan Galatasaray, bu maçlarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki toplam 336 sınavında ise 119 galibiyet, 127 yenilgi ve 90 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi özelinde bakıldığında, oynadığı 130 maçın 32'sini kazanan takım, 66 mağlubiyet yaşarken 32 maçta eşitliği bozamadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başında çıktığı 34 Avrupa maçında 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik yaşadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol kaydeden sarı-kırmızılılarda, gollerin 6'sını Victor Osimhen, 2'sini ise Yunus Akgün attı. Bir gol ise Atletico Madrid maçında Marcos Llorente'den (kendi kalesine) geldi.
Galatasaray, UEFA listesine yeni transferler Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı dahil ederken; Renato Nhaga ve Can Armando Güner liste dışı kaldı.
Kritik maçta sarı kart cezalısı Mario Lemina forma giyemeyecek. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DEVLER LİGİ'Nİ 13. SIRADA BİTİRDİ
Juventus, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve averajla 13. sıraya yerleşti. İtalyan temsilcisi bu süreçte Bodo/Glimt'i 3-2, Pafos'u 2-0 ve Benfica'yı 2-0 mağlup etti.
Tek yenilgisini Real Madrid karşısında 1-0'lık skorla alan Torino ekibi; Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2, Sporting ile 1-1 ve Monaco ile 0-0 berabere kaldı.
İtalya Serie A'da bu sezon 25 maça çıkan Juventus, 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 46 puana ulaştı ve 5. sırada yer aldı. Ligdeki son 5 maçında 2 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, bu hafta deplasmanda Inter'e 3-2 mağlup oldu.
TUDOR GİTTİ, SPALLETTI GELDİ
Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından 27 Ekim'de Hırvat teknik adamla yollarını ayıran Juventus, takımı Luciano Spalletti'ye emanet etti. Spalletti yönetiminde 23 maça çıkan Torino temsilcisi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
İtalyan devinin kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı iki isim bulunuyor. Geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Filip Kostic ile milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus forması giyiyor.
Bu sezon 33 resmi maçta 9 gol ve 7 asistle oynayan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Şampiyonlar Ligi'nde rakip fileleri 14 kez havalandırıp kalesinde 10 gol gören Juventus'ta, gol yükünü Dusan Vlahovic ve Weston McKennie çekti. Her iki oyuncu da 3'er gol kaydederken, Jonathan David 2, Kenan Yıldız ise 1 golle skora katkı verdi.
MAÇIN HAKEMİ DANNY MAKKELIE
Galatasaray ile Juventus arasındaki kritik mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries'in yapacağı maçın dördüncü hakemi Allard Lindhout olacak. VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Benjamin Brand görev alacak. Makkelie, bu sezon Galatasaray'ın deplasmanda Monaco ile oynadığı karşılaşmada da düdük çalmıştı.
Muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Lang, Barış, Osimhen
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda