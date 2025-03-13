Rangers - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rangers - Fenerbahçe maçı canlı izle

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Kadıköy’de 3-1 kaybeden Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.

✅ 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi bir skorla kazanırsa: Fenerbahçe tur atlayacak.

✅ İki farklı galibiyet (2-0, 3-1 gibi) alırsa: Maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek.

✅ Tek farklı galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet alırsa: Rangers çeyrek finale yükselen taraf olacak.