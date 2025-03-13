Rangers - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rangers - Fenerbahçe maçı canlı izle
Avrupa’daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında İskoçya'da Rangers ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertlilerin çeyrek finale yükselmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.
Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İskoçya’daki Ibrox Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma, 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
📌 Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Sterling (Rıdvan), Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diamonde, Dessers.
📌 Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Livakovic), Skriniar, Djiku, Yusuf (Mert Müldür), Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Talisca.
Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. VAR'da Hollandalı Pol van Boekel, AVAR'da ise Almanya’dan Christian Dingert görev alacak.
Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Kadıköy’de 3-1 kaybeden Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.
✅ 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi bir skorla kazanırsa: Fenerbahçe tur atlayacak.
✅ İki farklı galibiyet (2-0, 3-1 gibi) alırsa: Maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek.
✅ Tek farklı galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet alırsa: Rangers çeyrek finale yükselen taraf olacak.
Fenerbahçe’de son durum
Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ancak uzun süredir sakat olan İsmail Yüksek, teknik heyetin görev vermesi halinde Rangers karşısında forma giyebilecek.
CANLI İZLEME LİNKİ:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002