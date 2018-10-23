Amerikan Basketbol Ligi'nde Charlotte Hornets'i 127-106 yenen Toronto Raptors, 4'te 4 yaptı

NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star forvet Kawhi Leonard'ı kadrosuna katarak sezon öncesinin en önemli takasını gerçekleştiren Raptors, seyircisi önünde oynadığı Hornets maçını 127-106 kazandı.



Leonard'ın 22 sayıyla sürüklediği Raptors'ta Kyle Lowry 16 sayı, 14 asist, Jonas Valanciunas da 17 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.



Hornets'te Kemba Walker'ın 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Ersan'dan 10 sayı, 8 ribaunt



Milwaukee Bucks ile New York Knicks arasındaki mücadeleyi, 124-113 ev sahibi Bucks kazandı. Bucks forması giyen Ersan İlyasova, maçı 10 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.



31 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 30 sayı, 7 ribaunt üreten Khris Middleton, galibiyetin mimarları oldu.



Knicks'te Tim Hardaway 24, Trey Burke 19, Mario Hezonja ise 18 sayı kaydetti.



Spurs, Lakers'ı uzatmada yendi



LeBron James transferiyle dikkatleri üzerine çeken Los Angeles Lakers, 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. San Antonio Spurs, konuk olduğu Lakers'ı uzatma sonunda 143-142 yendi.



Spurs'ü galibiyete, 37 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynayan LaMarcus Aldridge ve 32 sayı, 14 asist, 8 ribaunt üreten DeMar DeRozan taşıdı.



Lakers'ta Kyle Kuzma 37 sayı, 8 ribaunt, LeBron James 32 sayı, 14 asist, 8 ribaunt ve Josh Hart 20 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.