Amerikan Basketbol Ligi'ne(NBA) 7 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 106-95 kazandı.Kaynak: AA
Raptors'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam, Danny Green ve Fred VanVleet 15'er sayıyla oynadı.
Cavaliers'ta Tristan Thompson 18 sayı, 19 ribaunt, Jordan Clarkson 18 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 12 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
Warriors deplasmanda kazanmayı unuttu
Detroit Pistons, ağırladığı Golden State Warriors'ı 111-102 mağlup ederek peş peşe 5. maçını kazandı. Son 2 yılın şampiyonu Warriors, üst üste 6. deplasman mağlubiyetini yaşadı.
Pistons'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Blake Griffin ve 16 sayı, 19 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond taşıdı.
Warriors'ta Kevin Durant'in 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Stephen Curry 27 sayı, 5 ribaunt ve Klay Thompson'ın 21 sayı, 8 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.
Sonuçlar
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 136-134 (uzatmada)
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 111-102
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 102-88
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 95-106
Houston Rockets-Chicago Bulls: 121-105
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-118
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 111-110
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