🔴 Rayo Vallecano - Samsunspor canlı izle

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşıyor. Peki Rayo Vallecano - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor, ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.
Konferans Ligi’ndeki temsilcimizin, turu geçebilmesi için bugün 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Temsilcimiz Samsun, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise elenecek.
RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu rövanş maçında bugün deplasmanda Rayo Vallecano’ya konuk olacak. İspanya’nın başkenti Madrid’in Vallecas Stadı’nda saat 23.00’te başlayacak karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ
Samsunspor'da bu maç öncesinde dört eksik bulunuyor.
Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de Rayo Vallecano deplasmanında forma giyemeyecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.
Haydi Samsun, zoru başar!