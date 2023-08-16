Rayyan Baniya , Trabzonspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son günler oldukça hareketli geçiyor.Son olarak Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gündemine alan bordo-mavililerden transfer hakkında resmi açıklama geldi.

RAYYAN BANİYA ,TRABZONSPOR'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son günler oldukça hareketli geçiyor.Son olarak Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gündemine alan bordo-mavililerden transfer hakkında resmi açıklama geldi.

YERLİ STATÜSÜNDE

2021 yazında Karagümrük'e imza atan Baniya, 33 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da dünyaya gelen 24 yaşındaki stoper, Süper Lig'de yerli statüsünde forma giyiyor.