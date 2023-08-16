Rayyan Baniya , Trabzonspor'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son günler oldukça hareketli geçiyor.Son olarak Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gündemine alan bordo-mavililerden transfer hakkında resmi açıklama geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son günler oldukça hareketli geçiyor.Son olarak Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gündemine alan bordo-mavililerden transfer hakkında resmi açıklama geldi.
RAYYAN BANİYA ,TRABZONSPOR'DA
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son günler oldukça hareketli geçiyor.Son olarak Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı gündemine alan bordo-mavililerden transfer hakkında resmi açıklama geldi.
YERLİ STATÜSÜNDE
2021 yazında Karagümrük'e imza atan Baniya, 33 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.
Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da dünyaya gelen 24 yaşındaki stoper, Süper Lig'de yerli statüsünde forma giyiyor.