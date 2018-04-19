La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.



Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaştı.



Konuk takım, Inaki Williams'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, skora eşitliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.



Bu sonuçla Real Madrid puanını 68, Athletic Bilbao da 40 yaptı.