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Real Madrid 1 puana razı oldu

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid 1 puana razı oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaştı.

Konuk takım, Inaki Williams'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, skora eşitliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 68, Athletic Bilbao da 40 yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #real madrid
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