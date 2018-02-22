İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, erteleme maçında Leganes'i 3-1 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, erteleme maçında Leganes'i 3-1 mağlup etti.



Başkent temsilcisini Municipal Butarque Stadı'nda ağırlayan Leganes, 6. dakikada Unai Bustinza'nın golüyle 1-0 öne geçti.



Bu golden 5 dakika sonra Lucas Vazquez ile skora dengeyi getiren Real Madrid, Carlos Casemiro'nun 29. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.



90. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle rakibini 3-1 yenen Madrid ekibi, 48 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Leganes ise 29 puanda kaldı.



Barcelona'nın 62 puanla liderliğini sürdürdüğü La Liga'da Atletico Madrid 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.