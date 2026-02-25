🔴 Real Madrid – Benfica CANLI İZLE! Real Madrid – Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off rövanşında Real Madrid ile Benfica, Madrid’de karşı karşıya geliyor. İlk maçta Vinícius Júnior’un attığı golle 1-0 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabéu’da turu geçmek için avantajlı konumda bulunuyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Real Madrid – Benfica karşılaşması 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Madrid saatiyle 21.00’de başlayacak. İstanbul’un saat dilimi CET’ten iki saat ileride olduğu için maç Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma, Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadı’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA, NASIL CANLI İZLENİR?

Mücadele Türkiye’de TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi yayın hakları Tabii’de bulunuyor.

TRT’nin resmî yayın akışında 25 Şubat programında saat 23.00’te “UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Real Madrid - Benfica” başlığı yer alıyor.

Karşılaşmanın özetleri ve değerlendirme programı ise gece 01.00’den sonra TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

Tabii platformuna tabii.com adresi ve mobil uygulama üzerinden üyelikle erişilebiliyor. Maç saatinde yoğunluk yaşanabileceği için giriş işlemlerinin önceden yapılması öneriliyor.

REAL MADRID’İN SON DURUMU

Real Madrid ligde Osasuna’ya 2-1 mağlup olarak ikinci sıraya geriledi ve 2026 yılındaki ilk yenilgisini aldı. Şampiyonlar Ligi’nde ise Benfica karşısında elde ettiği 1-0’lık avantajı korumak istiyor.

Vinícius Júnior formda ve üst üste beşinci maçında da gol arayacak.

Rodrygo hamstring sakatlığı nedeniyle ve ayrıca cezalı olduğu için kadroda yer almıyor. Jude Bellingham, Éder Militão ve Dani Ceballos sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Dean Huijsen kas problemi nedeniyle şüpheli. Kylian Mbappé’nin dizindeki rahatsızlık sebebiyle durumu belirsiz. Teknik heyetin Mbappé yerine Gonzalo García’yı kullanmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Kulübün açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Courtois, Lunin, Fran González.

Savunma: Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy.

Orta saha: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios, Thiago.

Forvet: Vinícius Jr., Gonzalo, Brahim, Mastantuono.

BENFICA’NIN SON DURUMU

Benfica, Portekiz liginde AFS’i 3-0 mağlup ederek moral buldu. Ligde Porto’nun arkasında yer alıyor.

UEFA, ilk maçta yaşanan olayların ardından Gianluca Prestianni’ye bir maç ceza verdi. Bu nedenle genç oyuncu rövanşta forma giyemeyecek.

João Veloso dışında sakat oyuncu bulunmuyor ve kadro büyük ölçüde tam.

Teknik direktör José Mourinho, ilk maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gördüğü için yedek kulübesinde yer alamayacak.

Muhtemel 11’i şu şekilde: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Richard Rios, Aursnes; Lukebakio, Rafa, Schjelderup; Pavlidis.

Vangelis Pavlidis bu sezon tüm kulvarlarda 28 gol kaydetti ve takımın en önemli hücum silahı olarak öne çıkıyor.

AVANTAJ KİMDE?

Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunun eleme turu play-off rövanşı niteliği taşıyor. Real Madrid ilk maçı 1-0 kazandığı için avantajlı durumda. Benfica’nın turu geçebilmesi için Madrid’de galip gelmesi ve en az iki gol bulması gerekiyor.

İlk maçta uygulanan ırkçılık protokolüyle ilgili UEFA sürecinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Real Madrid – Benfica mücadelesi saat 23.00’te başlayacak ve Türkiye’de Tabii platformundan canlı yayınlanacak.