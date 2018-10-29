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Real Madrid'de Lopetegui dönemi bitti

İspanyol kulübü, 1 Temmuz'da takımın teknik direktörlüğüne getirilen Lopetegui'nin görevine son verdi

Real Madrid'de Lopetegui dönemi bitti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, 52 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi.

Hizmetlerinden dolayı Lopetegui ve ekibine teşekkür edilen açıklamada, teknik direktörlük görevini geçici olarak Santiago Solari'nin üstleneceği belirtildi.

2018 FIFA Dünya Kupası öncesi 2 yıldır çalıştırdığı İspanya Milli Takımı'ndan ayrılarak Real Madrid'in başına geçen Lopetegui'nin görevi 4 ay sürdü.

Lopetegui yönetimindeki Real Madrid, 14 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, La Liga'nın 10. haftası sonunda topladığı 14 puanla 9. sırada bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #real madrid
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