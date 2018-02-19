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Real Madrid, deplasmanda 5 golle kazandı

Real Madrid, Real Betis karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarında bulduğu gollerle 5-3 kazandı

Real Madrid, deplasmanda 5 golle kazandı

 İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'i 5-3 yendi.

Real Betis, Benito Villamarin Stadı'nda Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmanın 11. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle Madrid ekibi 1-0 öne geçti.

Real Betis'in bu gole cevabı, 33. dakikada Aissa Mandi'den geldi. Ev sahibi takım, Real Madrid'den Nacho'nun 37. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Mücadelenin 50. dakikasında Sergio Ramos, skora 2-2 eşitlik getiren golü kaydetti. Real Madrid, 59. dakikada Asensio'nun golüyle 3-2 öne geçerken 65. dakikada Cristiano Ronaldo ile maçta 4'üncü golü buldu.
Real Betis'ten Sergio Leon, mücadelenin 85. dakikasında farkı 1'e (3-4) indirdi.
Ronaldo'nun yerine 89. dakikada oyuna giren Karim Benzema, 90+2'de attığı golle Real Madrid'e 5-3'lük galibiyeti getirdi.
Real Madrid bu skorla puanını 45'e çıkarırken Real Betis 33'te kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #real madrid #real betis #la liga #İspanya
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