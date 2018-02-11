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Real Madrid farklı kazandı

La Liga'da Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı 5 golle geçti

Real Madrid farklı kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 5-2 yendi.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında Lucas Vazquez'le 1-0 öne geçti.

Madrid ekibi, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 27. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarırken, 34. dakikada Toni Kroos skoru 3-0'a taşıdı. Cristiano Ronaldo, 37. dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken, Real Madrid ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Real Sociedad, 74. dakikada Jon Bautista'yla farkı 3'e indirdi: 4-1. Real Madrid'in bu gole cevabı 80. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Mücadelenin 83. dakikasında Real Sociedad, Asier Illarramendi'yle bir gol daha bulurken, Real Madrid sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Real Madrid, bu sonuçla puanını 42'ye çıkarırken, Real Sociedad 26 puanda kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Real Sociedad #real madrid #la liga #İspanya #futbol #cristiano ronaldo
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