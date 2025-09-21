Real Madrid, Ibrahima Konate transferinde mutlu sona çok yakın!

Sezon henüz yeni başlamış olsa da Real Madrid, gelecek yılın transfer planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen kulüp, Liverpool forması giyen 25 yaşındaki Konate’yi listenin en üst sırasına yazdı.

Konate’nin sezon sonunda serbest kalacak olması, Los Blancos için büyük bir fırsat anlamına geliyor. İspanyol basını, kulübün oyuncuyla ilk temasları kurduğunu ve transferi garanti gözüyle baktığını yazdı.

UPAMECANO İDDİASI

Konate’nin yanı sıra, Fransa Milli Takımı’ndaki partneri Dayot Upamecano’nun da Real Madrid’e önerildiği öne sürüldü. Ancak önceliğin Liverpool’un stoperi Konate olduğu kaydedildi.

Liverpool cephesi ise oyuncusunu elinde tutmak için yeni sözleşme teklifinde bulundu. Ancak Konate’nin İngiltere’de kalmaya sıcak bakmadığı ve kariyerinde yeni bir meydan okuma istediği belirtiliyor.

Jürgen Klopp sonrası yeni bir döneme giren Liverpool’da Konate’nin ayrılık ihtimali savunma hattında planları doğrudan etkiliyor. Oyuncunun sezon boyunca alacağı süre ve takım içindeki rolü de tartışma konusu haline geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Liverpool’un bu durumu geçtiğimiz yıl Trent Alexander-Arnold’un sözleşme süreciyle benzer şekilde değerlendirdiği ve anlaşmayı “bitmiş” gördüğü aktarıldı.

Real Madrid’in ocak ayında oyuncuyla ön sözleşme imzalama ihtimali bulunuyor. Daha önce çıkan haberlerde, İspanyol ekibinin 15 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır olabileceği ifade edilmişti.