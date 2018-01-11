Kupanın son 16 turu rövanşında Numancia ile 2-2 berabere kalan Real Madrid bir üst tura çıktı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Numancia ile 2-2 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.



Santiago Bernabeu Stadı'ndaki rövanşa ilk maçta olduğu gibi yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Real Madrid, 11. dakika Lucas Vazquez'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Numancia, 45. dakikada ani geliştirdiği atakta Guillermo Fernandez Hierro'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



Real Madrid, mücadelenin 59. dakikasında yine Lucas Vazquez'in kaydettiği golle 2-1 üstünlüğe ulaştı. Numancia, Guillermo Fernandez Hierro'nun 82. dakikadaki kafa golüyle bir kez daha eşitliği sağladı ve maç 2-2 sona erdi.



Numancia'dan Dani Calvo, 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, rövanşta elde ettiği beraberlikle adını çeyrek finale yazdırdı.