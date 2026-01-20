Real Madrid - Monaco maçı canlı izle Real Madrid - Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları devam ederken, Real Madrid sahasında Fransız ekibi Monaco’yu ağırlıyor. Son 16 turuna doğrudan katılmak isteyen İspanyol devi, kritik maçta taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde Real Madrid’de önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Alexander-Arnold, Eder Militao, Mendy, Rodrygo ve Rüdiger maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Carreras da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Milli futbolcu Arda Güler’in ise karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Genç yıldızın sahada alacağı süre merakla beklenirken, teknik heyetin Arda’ya bu önemli maçta görev vermesi öngörülüyor.

Real Madrid – Monaco karşılaşması bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Mücadele tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.