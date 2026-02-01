Real Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Real Madrid - Rayo Vallecano maçı canlı izle

La Liga’nın 22. haftasında gözler Real Madrid ile Rayo Vallecano arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Madrid ekibi, sahasında alacağı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa, son haftalarda genç oyunculara daha fazla şans verirken, Türk futbolseverlerin merakla beklediği isimlerin başında Arda Güler geliyor. Arda’nın performansı, karşılaşma öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

REAL MADRİD – RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid – Rayo Vallecano karşılaşması 1 Şubat Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Mücadele, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Futbolseverler, özellikle Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağını yakından takip ediyor.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Real Madrid cephesinden gelen bilgilere göre Arda Güler, Rayo Vallecano karşılaşmasına ilk 11’de başlayacak. Genç yıldızın, teknik heyetin hücum planında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.