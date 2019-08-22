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Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.

Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.

Kaynak: AA
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