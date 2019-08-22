İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.Kaynak: AA
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.
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