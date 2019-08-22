La Liga ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.



Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.



Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.

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