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Real Madrid tek golle kazandı

Real Madrid, 89. dakikada bulduğu golle Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Leganes deplasmanından galibiyetle döndü

Real Madrid tek golle kazandı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Leganes'i 1-0 yendi.

Leganes, Butarque Stadı'nda Real Madrid'i konuk etti. Her iki takımın da etkili olamadığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık skorla girildi.

Real Madrid, 89. dakikada Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak'ta oynanacak.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde dün oynanan ilk maçlarda Espanyol sahasında Barcelona'yı 1-0, Sevilla deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1, Valencia da sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #İspanya #ispanya kral kupası #Leganes #real madrid
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