Real Madrid transfer sezonunu açtı! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
Real Madrid, yaz transfer döneminin ilk hamlesini savunma hattına yaptı. İspanyol devi, Inter forması giyen Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'in 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bu gece itibarıyla tamamladı.
Eflatun-beyazlı ekip, hızlı bir transfer dönemi geçirmek için kolları sıvadı. Yönetim, Hollandalı oyuncu ile masaya oturarak transfer için gerekli tüm şartları yerine getirdi.
Yapılan görüşmeler sonucunda sunulan teklifi kabul eden yıldız futbolcu ile el sıkışıldı.
İspanyol temsilcisi, anlaşma doğrultusunda oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokacak.
Kasadan çıkacak 20 milyon Euro'luk ödeme ve Inter ile yürütülecek resmi işlemlerin ardından, imzanın kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNDEN KOŞTURMUŞTU
Son yıllarda Inter kadrosunun en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkan tecrübeli sağ bek, kanattaki etkili performansıyla kıta genelindeki dev kulüplerin dikkatini çekmişti.
Başarılı oyuncunun kariyerine İspanya'da devam edecek olması, güncel transfer piyasasında büyük ses getirdi.