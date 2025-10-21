Real Madrid ve Kayseri Erciyesspor'un eski yıldızı felç geçirdi!

Kariyerinde Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giymiş olan 38 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Royston Drenthe'nin sağlık durumuna ilişkin endişe verici bir haber geldi.

Goal.com'a göre, eski Real Madrid, Everton ve Kayseri Erciyesspor kanat oyuncusu Drenthe, geçtiğimiz Cuma günü felç geçirdi ve bu durumun hemen ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Oyuncunun sağlık durumunun şu anda yakından takip edildiği ve "iyi bakım altında" olduğu bildirildi.

TEMSİLCİ AJANSINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Royston Drenthe'nin felç geçirdiğine dair haberi, eski futbolcuları temsil eden FC de Rebellen adlı ajans resmi olarak kamuoyuna duyurdu. Ajans tarafından yapılan açıklamada, futbolseverlerin merakla beklediği sağlık durumuna ilişkin detaylara yer verildi. Yapılan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz Cuma günü Royston Drenthe felç geçirmiştir. Drenthe şu anda iyi bir bakım görüyor ve emin ellerde. Ekip ve ilgili kişiler bir an önce iyileşmesini umuyor."

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Drenthe’nin geçirdiği rahatsızlığın duyulmasının ardından, kariyerinde forma giydiği eski kulüplerden Hollandalı oyuncuya destek mesajları yağdı. Kulüpler, sosyal medya platformları ve resmi açıklamalar aracılığıyla üzüntülerini ve acil şifa dileklerini iletti.

Everton, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, "Everton’daki herkes Royston Drenthe’nin hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor" ifadelerini kullandı. Reading kulübü de yayımladığı açıklamada, "Reading Futbol Kulübü’ndeki herkes Cuma günü rahatsızlanan eski Royal Royston Drenthe’ye acil şifalar diliyor. Geçmiş olsun Royston" sözlerine yer verdi. Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ise Drenthe’nin bir fotoğrafını paylaşarak altına "Tüm Feyenoord adına: seni düşünüyor ve sana güç ve kuvvet diliyoruz" notunu ekledi.

Royston Drenthe, profesyonel futbol kariyerine Hollanda'nın Feyenoord kulübünde başladı. Gösterdiği performansla 2007 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu ve bir yıl sonra La Liga şampiyonluğu başarısını yaşadı. 2011-12 sezonunda İngiltere'ye giderek Everton'a kiralık olarak katılan Drenthe, burada bir sezon geçirdi. İngiltere'deki kariyerinde ayrıca Reading ve Sheffield Wednesday formalarını da terletti. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde kısa süreli olarak Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de de forma giyen Drenthe, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor'da oynadı. Drenthe, futbolu bıraktıktan sonra kısa süreli bir rap kariyeriyle de gündeme gelmişti.