Real Madrid’de Arda Güler fırtınası! Ekim ayının oyuncusu seçildi

Real Madrid formasıyla bu sezon dikkat çeken performans sergileyen Arda Güler, taraftarların oylarıyla ekim ayının oyuncusu seçildi. Genç yıldız ligde 10 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ekim ayının oyuncusu seçildi. Taraftarların oylarıyla belirlenen oylamada genç yıldız açık ara farkla zirveye çıktı.

Bu sezon La Liga’da 10 maça çıkan 20 yaşındaki Arda, 3 gol atıp 4 asist yaparak takımının skor yükünü çeken isimlerden biri oldu. Performansıyla hem İspanyol basınının hem de taraftarların övgüsünü kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

real madrid arda güler
