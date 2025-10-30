Real Madrid'de Arda Güler'den sonra bir Türk daha!

LaLiga'nın dev kulübü Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk yıldızı daha transfer listesine aldı. Dani Carvajal'in sakatlığının ardından İspanyol basınında yankı bulan habere göre, Real Madrid'e sürpriz bir öneri geldi. İtalyan menajerlerin, A Milli Takım'ın futbolcusunu Los Blancos'a (Eflatun-beyazlılar) teklif ettiği belirtildi.

Defensa Central'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Özellikle İtalya'dan çeşitli aracılar, son saatlerde Bernabeu'yu arayarak Carvajal'in ciddi sakatlığının ardından Florentino Perez'in sağ bek pozisyonu ile ilgili fikirlerini öğrenmeye çalıştılar."

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Haberde, önerilen ismin Zeki Çelik olduğu vurgulanarak şu detaylar paylaşıldı: "Aslında, son saatlerde Real Madrid'e AS Roma'nın sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'in transferi teklif edildi. Çelik'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor, yenilemedi ve ocak ayında 5 milyon euro civarında bir teklif gelirse kulüpten ayrılabilir."

Mehmet Zeki Çelik, bu sezon İtalya Serie A kulübü AS Roma formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 10 maça çıktı. 28 yaşındaki sağ bek oyuncusunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro olarak dikkat çekiyor.