Real Madrid'de Arda Güler'den sonra bir Türk daha!

LaLiga devi Real Madrid'in, Dani Carvajal'in sakatlığı sonrasında sağ bek arayışına girdiği ve İtalyan menajerlerin Arda Güler'in ardından bir başka milli futbolcuyu kulübe önerdiği iddia edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Real Madrid'de Arda Güler'den sonra bir Türk daha!
Yayınlanma:

LaLiga'nın dev kulübü Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk yıldızı daha transfer listesine aldı. Dani Carvajal'in sakatlığının ardından İspanyol basınında yankı bulan habere göre, Real Madrid'e sürpriz bir öneri geldi. İtalyan menajerlerin, A Milli Takım'ın futbolcusunu Los Blancos'a (Eflatun-beyazlılar) teklif ettiği belirtildi.

Defensa Central'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Özellikle İtalya'dan çeşitli aracılar, son saatlerde Bernabeu'yu arayarak Carvajal'in ciddi sakatlığının ardından Florentino Perez'in sağ bek pozisyonu ile ilgili fikirlerini öğrenmeye çalıştılar."

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Haberde, önerilen ismin Zeki Çelik olduğu vurgulanarak şu detaylar paylaşıldı: "Aslında, son saatlerde Real Madrid'e AS Roma'nın sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'in transferi teklif edildi. Çelik'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor, yenilemedi ve ocak ayında 5 milyon euro civarında bir teklif gelirse kulüpten ayrılabilir."

Mehmet Zeki Çelik, bu sezon İtalya Serie A kulübü AS Roma formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 10 maça çıktı. 28 yaşındaki sağ bek oyuncusunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildiTürkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildiDünya
İspanyol basını duyurdu: Barcelona, Galatasaray'ın süperstarı için devrede!İspanyol basını duyurdu: Barcelona, Galatasaray'ın süperstarı için devrede!Spor
real madrid arda güler
Günün Manşetleri
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Erdoğan ve DEM Parti heyeti yarın bir araya gelecek
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Çok Okunanlar
Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları 1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak! 31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak!
Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Dolar geriledi, altın fırladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'de nefesler tutuldu: 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu