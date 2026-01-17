Real Madrid'de ayrılık çanları mı? Arda Güler için sürpriz talip

Real Madrid’de gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler için transfer gündemi hareketlendi. İspanyol devindeki yükselişi süren milli yıldızın ismi, Premier Lig’in köklü kulüplerinden biriyle anılmaya başlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Real Madrid kadrosunda kendine sağlam bir yer edinen Arda Güler'in Arbeloa ile birlikte takımdaki yeni rolü merak konusu olurken, İspanya dışından gelen bir transfer haberi gündemi değiştirdi.

İngiltere Premier Lig devinin, Arda Güler’i transfer listesine dahil ettiği bildirildi.

LONDRA EKİBİ YAKIN TAKİPTE

Adı daha önceki dönemlerde de Arsenal ile anılan Arda Güler için Londra ekibinin ilgisi yeniden canlandı.

ESPN’de yer alan habere göre; Arsenal, Arda Güler sürecini yakından takip ediyor.

Ancak İngiliz devinin, transfer döneminin son iki haftasında beklenmedik bir fırsat doğmadığı sürece şu an için büyük bir hamle yapma planının bulunmadığı belirtildi.

İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler, bu sezon sergilediği istikrarlı görüntüyle dikkat çekiyor.

Real Madrid formasıyla bu sezon toplam 29 maça çıkan milli futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 asistlik katkı sağladı.

