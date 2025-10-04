Real Madrid’de büyük soru yanıt buldu! Xabi Alonso’dan Arda Güler cevabı

Real Madrid, La Liga’da Atletico Madrid’e karşı aldığı 5-2’lik ağır yenilginin ardından moralini Şampiyonlar Ligi’nde Kairat Almaty’yi 5-0 mağlup ederek yeniden kazandı. Ancak Cumartesi günü Santiago Bernabeu’da oynanacak Villarreal maçı, takım için çok daha zorlu bir sınav olacak.

Teknik direktör Xabi Alonso, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin gücüne dikkat çekti. İspanyol teknik adam, “Hem La Liga’daki oyunları hem de Şampiyonlar Ligi performanslarıyla formda bir takıma karşı oynayacağız. Bu nedenle kolektif ve bireysel olarak üst seviyede oynamalıyız. Uluslararası araya girmeden önce bu maç çok kritik” dedi.

ARDA GÜLER VE BELLINGHAM AYNI ANDA SAHADA MI OLACAK?

Son haftalarda Real Madrid’deki rol dağılımı özellikle taraftarlar ve futbol otoriteleri arasında tartışma konusu olmuştu. Arda Güler’in orta sahadaki pozisyonu ve sakatlıktan dönen Jude Bellingham’ın yeniden takıma entegrasyonu merak ediliyordu.

Basın toplantısında bu konuya da değinen Alonso, iki oyuncunun birlikte oynamasının mümkün olduğunu söyledi: “Birbirlerini tamamlayabileceklerini düşünüyorum. Burada denge çok önemli. Bellingham genellikle 10 numara pozisyonunda oynuyor, Arda ise hem 10 numarada hem de biraz daha geride görev alabiliyor. Şu an için ligde çok sık denenmedi ama yapabilecek kapasitede. Önemli olan onların kendilerini rahat hissetmesi ve oyunun akışını bulmaları. Birlikte iyi oynayabileceklerini gördüm ve bunu yine başaracaklarına eminim.”

MİLLİ TAKIM ENDİŞESİ YOK

İspanyol teknik adam, ayrıca Bellingham’ın İngiltere Milli Takımı’na çağrılmamasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Uzun süren bir sakatlığın ardından formuna yeni kavuşan genç yıldız, İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarafından ekim ayındaki milli takım kampına dahil edilmemişti.

Xabi Alonso, bu kararın kendisini endişelendirmediğini belirtti: “Rahatlamış değilim, bu sadece bir karar. Bellingham bana Tuchel’in bu konuyu daha önce kendisine ilettiğini söyledi. Kadroya dönmesi an meselesi. Sakatlığın ardından yavaş yavaş güçleniyor, oynamak ve katkı sağlamak için çok istekli. Kalitesi ve oyun zekasıyla bizim için kilit bir oyuncu. Elinden gelenin en iyisini yapması sadece zaman meselesi.”

Geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında Arda Güler ile birlikte orta sahada görev alan Bellingham’ın performansı tartışma yaratmıştı. Ancak hafta içindeki Kairat Almaty karşılaşmasında yedek kulübesinden oyuna giren İngiliz yıldızın, Villarreal karşısında yeniden ilk 11’de yer alması bekleniyor.