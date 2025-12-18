Real Madrid’de kriz çanları çalarken fatura kime kesildi? Teknik heyetten Arda Güler’e uyarı

İSTATİSTİKLERDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Xabi Alonso döneminde formayı kapan Arda Güler, 2025-26 sezonu genelinde şu ana kadar 3 gol ve 7 asistlik bir skor katkısı sağladı. Ancak istatistikler, milli oyuncunun Kasım ayı başından itibaren bir durgunluk dönemine girdiğini gösteriyor. Son 1.5 aylık periyotta takımına yalnızca 2 asistlik katkı verebilen Arda’nın, yapılan bu uyarıların ardından nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.