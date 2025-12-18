Real Madrid’de kriz çanları çalarken fatura kime kesildi? Teknik heyetten Arda Güler’e uyarı
La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde alınan ağır darbeler sonrası İspanyol devinde sular durulmuyor. Kötü gidişatın gölgesinde teknik heyet, performansı mercek altına alınan milli yıldız Arda Güler'e uyarı geldi.
Dünya futbolunun zirvesindeki Real Madrid, son haftalarda aldığı sarsıcı sonuçlarla türbülanslı bir süreçten geçiyor.
Goal.com'a göre, La Liga’daki liderlik koltuğunu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran, hemen ardından Şampiyonlar Ligi arenasında kendi evinde Manchester City’ye boyun eğen eflatun-beyazlılarda işler yolunda gitmiyor.
Peş peşe gelen bu istenmeyen sonuçlar, Santiago Bernabéu koridorlarında hem takım geneli için hem de oyuncular özelinde yeni kararların ve uyarıların gündeme gelmesine neden oldu. Bu uyarılardan nasibini alan isimlerin başında ise milli futbolcumuz Arda Güler geliyor.
XABI ALONSO ISRARCI AMA BEKLENTİ YÜKSEK
2025-26 sezonuyla birlikte takımın başına geçen teknik direktör Xabi Alonso’nun oyun planında kilit bir rol üstlenen ve düzenli olarak ilk 11’de şans bulan Arda Güler’in son dönemdeki performansı tartışma konusu oldu.
Kulüp içinden sızan bilgilere göre, oyundaki etkinliği düşüş gösterse de teknik heyetin genç yıldıza olan inancı tam. Xabi Alonso, Arda’yı ilk 11’de sahaya sürme ısrarını sürdürürken, oyuncunun potansiyelini yeniden sahaya yansıtacağı ve çıkışa geçeceği yönündeki umutlar tazeliğini koruyor.
İspanyol medyasının önde gelen kaynaklarından Ok Diario, Real Madrid teknik ekibinin Arda Güler’e ilettiği özel taleplerin detaylarına ulaştı. Habere göre teknik heyet, Türk yıldızdan saha içinde çok daha proaktif bir kimliğe bürünmesini istedi. Arda’ya iletilen mesajın merkezinde ise tek bir vurgu vardı: “Cesur ol!”
Teknik ekip, Arda’nın maç içerisinde topu daha fazla talep etmesi gerektiğini, özellikle rakip baskısının en yoğun hissedildiği anlarda inisiyatif alarak kontrolü elinde tutmasını bekliyor. Oyun kurucu rolünü üstlenirken çekingen kalmaması ve risk alarak takımı yönetmesi gerektiği genç oyuncuya net bir dille ifade edildi.
İSTATİSTİKLERDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Xabi Alonso döneminde formayı kapan Arda Güler, 2025-26 sezonu genelinde şu ana kadar 3 gol ve 7 asistlik bir skor katkısı sağladı. Ancak istatistikler, milli oyuncunun Kasım ayı başından itibaren bir durgunluk dönemine girdiğini gösteriyor. Son 1.5 aylık periyotta takımına yalnızca 2 asistlik katkı verebilen Arda’nın, yapılan bu uyarıların ardından nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.