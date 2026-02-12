Real Madrid'de mobbing iddiaları: Arda Güler’den ilk açıklama geldi

Fenerbahçe’nin eski scout şefi ve genç yıldızı keşfeden isimlerden biri olan Serhat Pekmezci, bir YouTube programında yaptığı açıklamada, Arda Güler’in Real Madrid’de bir grup oyuncu tarafından hedef alındığını ve kulüp içinde ciddi psikolojik baskıya (mobbing) maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Pekmezci, genç futbolcunun soyunma odasında yeterince benimsenmediğini, bazı ‘egolu' isimlerin Güler’i kabullenmediğini ve bunun oyuncu üzerinde zorlayıcı bir ortam yarattığını iddia etti. Bu baskının bazen performansını ve mental durumunu etkilediğini savundu. Ayrıca bu atmosferin Barcelona’ya transferi gündemde olan Jürgen Klopp gibi teknik adamların gelmesini zorlaştırdığını öne sürdü.

Pekmezci, “Real Madrid bir mega kulüp olabilir ama Arda Güler mobbinge maruz kalıyor. Bazı oyuncular onu bir türlü benimseyemediler… Ne yazık ki egosu yüksek bir grup var” diye konuştu.

ARDA GÜLER’DEN İDDİALARA YANIT

İddiaların ardından Arda Güler sessizliğini bozdu ve yapılan açıklamaları üzüntüyle takip ettiğini belirtti. Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum.”