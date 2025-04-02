Real Madrid'de skandal! Ancelotti hakim karşısında

İtalyan teknik adam, Real Madrid’deki ilk dönemine ilişkin 1 milyon avroluk vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılık, Ancelotti için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Real Madrid'de skandal! Ancelotti hakim karşısında
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Maliyesi’nden vergi kaçırma suçlamasıyla Madrid İl Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Ancelotti, mahkemeye eşi Mariann Barrena ve oğlu, aynı zamanda Real Madrid’in yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti ile birlikte geldi. Basının yoğun ilgi gösterdiği davada, tecrübeli teknik adam suçsuz olduğunu yineledi.

İspanyol savcılığına göre, Ancelotti’nin Real Madrid'deki ilk döneminde (2013-2015) toplamda 1 milyon 62 bin avro tutarında vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

2014 yılında: 386 bin 361 avro
2015 yılında: 675 bin 718 avro

Savcılık, 4 yıl 9 ay hapis cezası ve vergi borcunun faiziyle birlikte tahsil edilmesini talep ediyor. Eğer mahkeme bu cezayı onaylarsa, Ancelotti toplamda 3 milyon 186 bin 237 avro ödeme yapmak zorunda kalabilir.

ANCELOTTI: "SUÇSUZUM!"

Mahkemeye girerken kısa bir açıklama yapan Ancelotti, anlaşma yapmak için değil, ifade vermek için geldiğini belirtti. Daha önce yaptığı açıklamalarda da kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini ve yasal sürece güvendiğini ifade etmişti.

DAHA ÖNCE HANGİ FUTBOLCULAR YARGILANDI?

İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla daha önce de birçok ünlü futbolcu ve teknik direktör mahkemeye çıkmıştı. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jose Mourinho ve Arda Turan gibi isimler, vergi kaçırdıkları gerekçesiyle yargılanmış ancak büyük çoğunluğu maliye ile anlaşarak para cezası ödeyip hapis cezasından kurtulmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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