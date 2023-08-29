Real Madrid'de Vinicius sakatlandı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sakatlandığı açıklandı.Oyuncunun ne kadar bir süre sahalardan uzak kalacağı ise tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...

Real Madrid'de Vinicius sakatlandı
Real Madrid'de Vinicius sakatlandı
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İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sakatlandığı açıklandı.

REAL MADRİD'DE VİNİCİUS SAKATLANDI

Real Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 3. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Vinicius'da sağ bacak kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Real Madrid'de Vinicius sakatlandı - Resim : 1

İspanyol basını Vinicius'un 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ile Arda Güler, Eder Militao, Dani Ceballos ve Fernard Mendy'nin de sakatlıkları bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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