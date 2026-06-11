Real Madrid'in dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda! Aziz Yıldırım ile Perez masaya oturuyor!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına erkenden başladı. Seçimi kazanan Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer çalışmaları için hemen kolları sıvadı.

Fenerbahçe, taraftarı heyecanlandıracak ‘yıldız’ hamlelerinden biri olarak gördüğü Brahim Diaz için düğmeye bastı. Yönetim, Fenerbahçe’yle aynı gün seçim yapan Real Madrid’le resmi teması kurmaya hazırlanıyor.

PEREZ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Yeniden başkan seçilen Florentino Perez ile Aziz Yıldırım’ın bizzat iletişime geçeceği kaydedildi. Başkanlar düzeyindeki görüşmenin ardından yöneticilerin transferin detayları için süreci yöneteceği belirtildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Real Madrid, 1 yıl sözleşmesi kalan ve kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Diaz’ın piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak İspanyol devinin bu rakamın daha aşağısına evet diyebileceği öne sürüldü. Yıldız futbolcuya beklenenden daha fazla talip çıkması halinde ise bu senaryonun gerçekleşmesi zor. Şimdilik Brahim Diaz ile en ciddi ilgilenen takım Fenerbahçe.

ÖNCE TAKIM SONRA OYUNCU

Yönetim, Real Madrid ile yapılacak ilk görüşmenin olumlu geçmesi halinde rotayı oyuncu tarafına çevirecek. Diaz, şu anda Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunuyor. Yıldız futbolcunun bağlı olduğu menajerlik şirketi Sports&Life. Ancak kariyer planlamasını babası Sufiel Abdelkader yapıyor. Diaz’ın İspanya yerine Fas Milli Takımı’nı seçmesinde de babasının etkisi olmuştu. Yönetimin bu nedenle Sufiel Abdelkader ile görüşmeleri yürütmesi bekleniyor.