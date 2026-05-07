Real Madrid'in iki yıldız ismi birbirine girdi! O futbolcu hastaneye kaldırıldı
Real Madrid’in soyunma odasında meydana gelen kanlı kavga haberi dünya futbol gündemini sarstı! Madrid'in iki yıldız ismi birbirine girerken biri ise hastanelik oldu. İşte detaylar...
İspanyol spor basınının amiral gemisi Marca’nın paylaştığı bilgilere göre, krizin fitili dünkü antrenmanda ateşlendi.
Valverde ile Tchouameni arasında ikili bir pozisyon sonrası başlayan sert tartışma, karşılıklı itişmelerle soyunma odasına taşındı.
Gerginlik, bugün sabah saatlerinde fiziksel boyuta ulaştı. İddiaya göre Valverde, sabah tesislerde bir araya geldiği Tchouameni’nin elini sıkmayı reddetti.
Bu tavır sonrası soyunma odasında yeniden alevlenen kavgada kan aktı!
Marca’ya konuşan kaynaklar, kavga sırasında Tchouameni’nin istemeden yaptığı bir hareket sonucu Valverde’nin yüzüne sert darbe aldığını ve yüzünde açılan yara nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ileri sürdü.
Hastanede Uruguaylı futbolcunun yüzüne dikiş atıldığı haberi, kulüp içinde şok etkisi yarattı.
Yaşananların ardından Aurelien Tchouameni’nin Valverde’den özür dilediği ancak Uruguaylı futbolcunun bu özrü kabul etmediği kaydedildi. Real Madrid yönetiminin her iki oyuncu hakkında da kapsamlı bir disiplin soruşturması başlattığı ifade ediliyor.
Kulüp disiplin yönetmeliği gereği, oyunculara tarihin en ağır para ve kadro dışı cezalarından birinin verilebileceği konuşuluyor.