Reddedilen teklif sonrası ikinci hamle! Torreira, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi haline gelen Lucas Torreira için transfer defteri yeniden açıldı. Güney Amerika'dan gelen resmi teklif sonrası yönetim ve menajerler arasında sıcak saatler yaşanırken, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını yönetime ilettiği öne sürüldü.
Galatasaray orta sahasının dinamosu Lucas Torreira, Brezilya temsilcisi Atlético Mineiro’nun transfer listesine girdi.
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre; Mineiro yönetimi, Uruguaylı yıldız için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euronun altında bir teklif sundu.
Ancak Galatasaray yönetimi, bu rakamı yetersiz bularak teklifi geri çevirdi. Gazeteci Marco Geves’in aktardığı bilgilere göre; ilk denemesi başarısız olan Brezilya ekibi, Galatasaray’ın kapısını daha yüksek bir bedel içeren ikinci bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.
Transfer sürecindeki en dikkat çekici gelişme ise İtalya’da yaşandı. Torreira’nın menajerleri ile Galatasaray Başkan Yardımcısı’nın, Milano’daki bir otelde bir araya geldiği belirtildi.
Yapılan görüşmede oyuncu cephesinin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi. İddiaya göre menajerler, transferde ilerleme sağlanması adına Torreira’nın ayrılık talebini yöneticiye doğrudan iletti.
Tecrübeli futbolcunun, ailesine ve ülkesi Uruguay’a daha yakın bir coğrafyada futbol oynamak istediği, bu sebeple tercihini Atlético Mineiro’dan yana kullandığı vurgulandı.
Torreira, yakın zamanda verdiği bir röportajda Fernando Muslera’nın ayrılışının kendisini zorladığını belirtmiş ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Boca Juniors forması giymek istediğini dile getirmişti.
GALATASARAY KARNESİ VE KARİYER YOLCULUĞU
2018 yılında 28 milyon euro bedelle Arsenal’e transfer olan, ardından Atlético Madrid ve Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen Torreira, 2022 yılında Galatasaray’ın projesini kabul ederek Türkiye’ye gelmişti.
Sarı-kırmızılıların Arsenal’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız ismin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Torreira, bugüne kadar 154 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 gol ve 15 asistlik performans sergileyen Uruguaylı oyuncu; 3 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.