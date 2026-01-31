Rekor bonservisle Fenerbahçe'ye geliyor: Lookman transferinde son detaylar...

ATALANTA İLE 40 MİLYON EURODA ANLAŞMA SAĞLANDI

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Atalanta, Lookman transferi için 40 milyon euro üzerinden prensipte el sıkıştı. Ancak haberde, kulüplerin bonservis bedelinde uzlaşmasına rağmen henüz ödeme koşulları konusunda bir mutabakata varmadığı belirtildi.