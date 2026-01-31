Rekor bonservisle Fenerbahçe'ye geliyor: Lookman transferinde son detaylar...
Fabrizio Romano ve Matteo Moretto’dan art arda doğrulama geldi! Atalanta ile prensipte el sıkışan sarı-lacivertlilerde Ademola Lookman transferinin önündeki tek pürüz ve tüm detaylar netleşti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya futbol kamuoyunda yankı uyandıracak bir hamle için son düzlüğe girdi.
Sarı-lacivertli yönetim, Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ın transferi için yürüttüğü yoğun mesaide mutlu sona yaklaştı.
Rekor bir bonservis bedeliyle kulüpler düzeyinde prensip anlaşması sağlanırken, tarafların imzayı atmak için son detayları görüştüğü öğrenildi.
ATALANTA İLE 40 MİLYON EURODA ANLAŞMA SAĞLANDI
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Atalanta, Lookman transferi için 40 milyon euro üzerinden prensipte el sıkıştı. Ancak haberde, kulüplerin bonservis bedelinde uzlaşmasına rağmen henüz ödeme koşulları konusunda bir mutabakata varmadığı belirtildi.
Taraflar arasındaki ödeme takvimine yönelik pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
ATLETİCO MADRİD SON ANDA DEVREYE GİRDİ
İki kulüp arasında kıran kırana geçen pazarlıklarda sona yaklaşılmışken, İspanyol devi Atletico Madrid sürece dahil oldu. La Liga temsilcisinin son saatlerde oyuncunun durumunu sorması ve mali koşullar hakkında bilgi talep etmesi transferde kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu.
Ancak Matteo Moretto'nun geçtiği bilgilere göre; Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’ye transfer olmaya olumlu baktığı ve tarafların birbirine oldukça yakın olduğu kaydedildi.
Bu sezon İtalyan ekibi Atalanta ile 19 resmi karşılaşmada görev alan Ademola Lookman, toplamda 1.240 dakika sahada kaldı. Nijeryalı yıldız, süre aldığı bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası vererek skora katkı sağladı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe forması giymesi için artık yalnızca ödeme detaylarındaki son pürüzün giderilmesi bekleniyor.