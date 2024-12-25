Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı
19.5 milyon euroluk bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri için Al Nassr iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Al Nassr'ın, Youssef En-Nesyri için planladığı teklifi resmileştirmeye hazırlandığı iddiaları gündeme geldi.
Kısa bir süre önce Al Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri transferiyle ilgili söylentileri yalanlamıştı.
Ancak kulislerde, durumun farklı olduğu ve Suudi Arabistan temsilcisinin Faslı golcüyü rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği konuşuluyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu transferden elde edeceği gelirle kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirmeyi planlıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Al Nassr'ın En-Nesyri için hazırladığı 35 milyon euroluk teklifini resmiyete dökmek üzere olduğu belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transfere onay vermesi durumunda, En-Nesyri kulüpten ayrılarak sarı-lacivertlilerin tarihindeki en pahalı satış unvanını alabilir.
Bu transferden elde edilecek gelirle Fenerbahçe, Talisca'nın yanı sıra stoper, forvet ve bek pozisyonlarına yıldız oyuncular transfer etmek için önemli bir bütçe oluşturmayı hedefliyor.
27 yaşındaki En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.