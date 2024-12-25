Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı

19.5 milyon euroluk bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri için Al Nassr iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Al Nassr'ın, Youssef En-Nesyri için planladığı teklifi resmileştirmeye hazırlandığı iddiaları gündeme geldi.

Yayınlanma:
Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı - Resim: 1

 Kısa bir süre önce Al Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri transferiyle ilgili söylentileri yalanlamıştı. 

1 7
Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı - Resim: 2

Ancak kulislerde, durumun farklı olduğu ve Suudi Arabistan temsilcisinin Faslı golcüyü rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği konuşuluyor.

2 7
Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı - Resim: 3

Sarı-lacivertli ekip, bu transferden elde edeceği gelirle kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirmeyi planlıyor.

3 7
Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı - Resim: 4

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Al Nassr'ın En-Nesyri için hazırladığı 35 milyon euroluk teklifini resmiyete dökmek üzere olduğu belirtildi.

4 7
Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı - Resim: 5

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transfere onay vermesi durumunda, En-Nesyri kulüpten ayrılarak sarı-lacivertlilerin tarihindeki en pahalı satış unvanını alabilir.

5 7
Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı - Resim: 6

Bu transferden elde edilecek gelirle Fenerbahçe, Talisca'nın yanı sıra stoper, forvet ve bek pozisyonlarına yıldız oyuncular transfer etmek için önemli bir bütçe oluşturmayı hedefliyor.

6 7
Rekor teklif gelmişti! Fenerbahçe'den flaş En-Nesyri kararı - Resim: 7

27 yaşındaki En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

7 7
fenerbahçe transfer Fenerbahçe Teknik Direktörü