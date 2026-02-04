Rekorun yeni sahibi Mauro Icardi oldu

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçta ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 118. maçında 73. golünü kaydetti.

Bu golle birlikte Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında efsane isim Gheorghe Hagi’yi geride bıraktı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının da sahibi oldu.