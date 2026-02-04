Rekorun yeni sahibi Mauro Icardi oldu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı formayla 73. golüne ulaştı. Icardi, bu golle Gheorghe Hagi’yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Rekorun yeni sahibi Mauro Icardi oldu
Yayınlanma:

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçta ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 118. maçında 73. golünü kaydetti.

Bu golle birlikte Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında efsane isim Gheorghe Hagi’yi geride bıraktı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı: İşte suçlamalarSosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı: İşte suçlamalarGündem
Icardi Galatasaray
Günün Manşetleri
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
"Umut hakkı konusunda uzlaştık"
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2,88 arttı
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Çok Okunanlar
En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Altın yeniden yükselişte Altın yeniden yükselişte
Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor!
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?