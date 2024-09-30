UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray da lig aşamasındaki ikinci maçında Letonya'da Rigas Skola (RFS) ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında sahasında PAOK ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta öncesinde 3 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 23 gol atan Cimbom, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın rakibi RFS ise 10 takımla oynanan Letonya liginde liderlik koltuğunda oturuyor. RFS, 31 haftası geride kalan ligde oynadığı 30 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 78 puanla liderlik koltuğunda oturan RFS, bu maçlarda 90 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.

RFS, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda UE St. Coloma'yı, play-off turunda ise APOEL'i elemeyi başararak adını lig aşamasına yazdırmıştı.

RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynadığı maçta Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 mağlup olmuştu. Henüz puanı olmayan RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde 33. sırada yer alıyor.

RFS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, RFS ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki RFS-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RFS-Galatasaray maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak. Letonya'da Daugavas Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

RFS-Galatasaray mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.