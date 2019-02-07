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Ricardo Quaresma'nın cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı.

Ricardo Quaresma'nın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Portekizli futbolcunun cezasına yapılan itirazı reddetti.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe Kulübüne de verilen 65 bin liralık para ve tribün bloke cezalarının da onandığını duyurdu.

Öte yandan kurul, Antalyaspor Kulübünün, eski teknik direktörü David Badia'ya 248 bin 335 lira alacağının faizi ile ödenmesini kararlaştırdığını açıkladı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF #ricardo quaresma #beşiktaş
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