Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra özel bir televizyon kanalında yorumculuk yaptığı programa katılamadı. Dilmen'in mide rahatsızlığı nedeniyle programa çıkmadığı açıklandı

Özel bir televizyon programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra yayına çıkmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Süper Lig'in 16. haftasında Karabükspor'u ağırlayan sarı lacivertli ekip, 2-0 galip gelirken maçtan sonra özel televizyon kanalındaki farklılık dikkatlerden kaçmadı. Programda Murat Kosova-Rıdvan Dilmen ikilisi yerine Nebil Evren ve Altan Aksoy ekranlara çıktı.



Programın moderatörü Nebil Evren, yayının bir bölümünde konuyla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi:



Yüzde 100 futbol programının neden olmadığını merak edenler varmış.



Rıdvan hocanın küçük bir mide problemi var.



Bu nedenle yayına çıkamadı.



ulusal.com.tr