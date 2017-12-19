Özel bir televizyon programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra yayına çıkmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Süper Lig'in 16. haftasında Karabükspor'u ağırlayan sarı lacivertli ekip, 2-0 galip gelirken maçtan sonra özel televizyon kanalındaki farklılık dikkatlerden kaçmadı. Programda Murat Kosova-Rıdvan Dilmen ikilisi yerine Nebil Evren ve Altan Aksoy ekranlara çıktı.
Programın moderatörü Nebil Evren, yayının bir bölümünde konuyla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi:
Yüzde 100 futbol programının neden olmadığını merak edenler varmış.
Rıdvan hocanın küçük bir mide problemi var.
Bu nedenle yayına çıkamadı.
ulusal.com.tr
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra özel bir televizyon kanalında yorumculuk yaptığı programa katılamadı. Dilmen'in mide rahatsızlığı nedeniyle programa çıkmadığı açıklandı
Özel bir televizyon programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra yayına çıkmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
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