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Rıdvan Dilmen yayına çıkamadı! İşte nedeni

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra özel bir televizyon kanalında yorumculuk yaptığı programa katılamadı. Dilmen'in mide rahatsızlığı nedeniyle programa çıkmadığı açıklandı

Rıdvan Dilmen yayına çıkamadı! İşte nedeni

Özel bir televizyon programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in, Fenerbahçe-Karabükspor maçından sonra yayına çıkmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
 
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Süper Lig'in 16. haftasında Karabükspor'u ağırlayan sarı lacivertli ekip, 2-0 galip gelirken maçtan sonra özel televizyon kanalındaki farklılık dikkatlerden kaçmadı. Programda Murat Kosova-Rıdvan Dilmen ikilisi yerine Nebil Evren ve Altan Aksoy ekranlara çıktı.
 
Programın moderatörü Nebil Evren, yayının bir bölümünde konuyla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi:
 
Yüzde 100 futbol programının neden olmadığını merak edenler varmış. 

Rıdvan hocanın küçük bir mide problemi var. 

Bu nedenle yayına çıkamadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Rıdvan Dilmen
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